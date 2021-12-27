"Что она там поет?": Пугачева резко сдала

Сергей Соседов прокомментировал рейтинг, в котором Алла Пугачева оказалась третьей.

По всей стране уже начались новогодние корпоративы. Эксперты узнали, кого дороже всего заказать на вечеринку в честь праздника. На почетном четвертом месте стоит Филипп Киркоров со своей песней "Цвет настроения синий". Сразу же перед ним – Алла Пугачева. По словам инсайдеров, придется выложить около десяти миллионов, чтобы послушать ее вживую. Второй – Григорий Лепс, первый – Сергей Шнуров.

Сергей Соседов, как и некоторые поклонники звезды, считает, что та сдала позиции. Действительно, артистка уже не так много поет. Сейчас супруга Максима Галкина посвящает много времени семье и своим детям Лизе и Гарри.

"Она давно уже потеряла популярность. Кто знает ее новые песни? Кто их слушает? На каких радиостанциях они звучат? Мне странно, что ее вообще приглашают на корпоративы. Что она там поет? Старые хиты 25 – 30-летней давности?" – не сдержал эмоций музыкальный критик.

Член жюри различных телешоу заявил, что Примадонну уже затмили новые молодые артисты. Сейчас, правда, множество юных ребят стремиться попасть на сцену, чтобы поймать удачу за хвост и стать знаменитым.

"Ее время давно прошло. Странно, что Филипп Киркоров расположился ЗА Пугачевой, а не перед ней", – подытожила знаменитость.