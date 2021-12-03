Ургант теперь в раю: россияне рыдают после страшной новости о смерти

Известно, что ведущий "Вечернего Урганта" с самых ранних лет понимал, что его путь – это сцена. В его семье было достаточно сложно пристраститься к другому направлению деятельности, ведь родители будущей звезды, Андрей Ургант и Валерия Киселева, часто появлялись на всех экранах страны. Бабушку знаменитости же все знают как прекрасную Раю из киноленты "Белорусский вокзал", а также помнят по множеству других ролей.
Нина Ургант снялась в нескольких десятках художественных фильмов. Она всегда активно играла в театре, а зрители каждый раз с придыханием искали свои места лишь для того, чтобы насладиться игрой настоящего профессионала своего дела. Сегодня в Сети появилось еще одно трагическое известие.
На 93-м году жизни актриса ушла из жизни. Информацию об этом уже подтвердили в Александринском театре. Детали страшного события пока уточняются. Известно лишь то, что уже летом многие был крайне обеспокоены состоянием артистки. У нее была прогрессирующая болезнь Паркинсона.
Коллеги, ученики и поклонники уже начали приносить свои соболезнования семье Нины Ургант. Дата и место прощания будут сообщены позднее. Народной артистке РСФСР четвертого сентября исполнилось 92 года.