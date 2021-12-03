Раздетую Шейк заметили с Купером: Вернулась к бывшему?

Долгое время их отношения казались примерными. Артист опекал свою возлюбленную, а она просто светилась от счастья. У пары родилась дочка, которую они оба ждали с нетерпением. Фотографы постоянно снимали знаменитостей на улицах города в самых разных амплуа, а поклонники не уставали восхищаться.
Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Позднее стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер решили расстаться. О деталях ситуации практически ничего неизвестно, но и сейчас их часто можно увидеть вместе. Известно, что они часто проводят время с наследницей.
При этом отношения у экс-возлюбленных настолько теплые, что их нередко подозревают в воссоединении. Сами они никак не комментируют ситуацию. Не так давно Ирину и вовсе подозревали в романе с бывшим супругом Ким Кардашьян, Канье Уэстом. Официальных данных по этому поводу нет.
Накануне Ирина Шейк прибыла на премьеру нового фильма, в котором Брэдли Купер исполнил главную роль. Она не позировала вместе с бывшим избранником, но сама была невероятно хороша. В Сети уже пошутили, что ради супруга модель разделась. Она прибыла на мероприятие в строгом костюме, а верхняя часть ее тела оказалась оголенной из-за кожаного боди, состоящего из своеобразных лент. Декольте дивы привлекло внимание всех.