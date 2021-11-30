Сексуальную Ирину Шейк сняли в апартаментах Брэдли Купера

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться весной 2015 года, почти сразу после того, как российская актриса рассталась с футболистом Криштиану Роналду, роман с которым у нее длился пять лет. На тот момент Брэдли Купер расстался с моделью Сьюки Уотерхаус после двух лет отношений. Потом Шейк и Купер расстались.
Теперь фанаты уверены, что российская супермодель и актриса Ирина Шейк вернулась к Брэдли Куперу. На днях ее в очередной раз засняли в Нью-Йорке, когда она заходила в апартаменты актера.
Шейк была как всегда экстравагантно одета, а в ее руках был сверток с каким-то угощением. На ней было черное пальто, черные плотные колготки, а на ногах были черные утонченные туфельки на высокой шпильке.
Папарацци решили проследить за Ириной Шейк и пришли к выводу о том, что актриса провела с Купером как минимум половину выходного, который был праздничным в честь Дня Благодарения.
В последнее время Ирину Шейк все чаще видят с Брэдли Купером. Поклонники считают, что совсем скоро пара сделает официальное заявление о воссоединении.
Напомним, Ирина Шайхлисламова (настоящее имя актрисы – прим. ред.) родилась в Челябинской области в 1986 году.