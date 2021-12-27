Сверкнувшая глубоким декольте Варум потрясла россиян

Анжелика Варум в свои 52 года продолжает вызывать неизменное восхищение публики.

На днях артистка стала гостьей шоу "Голос" на Первом канале. Анжелика Варум пришла поддержать молодых музыкантов из команды своего супруга – Леонида Агутина. На сцене певица появилась в эффектном черном комбинезоне с очень глубоким декольте и потрясла зрителей своей молодостью и красотой. Вместе с участниками проекта Анжелика Варум исполнила свой давний хит.

Уже после выступления артистка поделилась своими впечатлениями от мероприятия в "Инстаграме". Варум призналась, что прямой эфир и работа в команде подарили ей невероятные ощущения. В качестве иллюстрации своих слов певица опубликовала кадр с выступления. На снимке 52-летняя звезда стоит на сцене между молодыми конкурсантами и выглядит при этом великолепно.

В комментариях к фото потрясенные подписчики оставили звезде множество комплиментов. Люди отметили, что Варум в любом возрасте сногсшибательна, и заявили, что ее выступление было лучшим.

"Вы потрясающая!", "Анжелика вы лучшая!", "Это было феерично", "Вы всегда на высоте!! А какой наряд," – написали фолловеры.

Многие поклонники также отметили, что Варум очень не хватает на сцене – в последнее время певица появляется на телевидении гораздо реже многих своих коллег, но при этом почти всегда вызывает фурор.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вид опухшей после вечеринки Анжелики Варум вызвал оторопь.