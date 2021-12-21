"Я покраснел": Внучка Боярского обнажила пикантные выпуклости

23-летняя Екатерина Боярская унаследовала прекрасные гены, и теперь с удовольствием хвастается природным богатством. Молодая внучка певца ведет личный блог, где размещает собственные фотографии в соблазнительных нарядах. Так что у Михаила Боярского есть повод для гордости.
Недавно девушка опубликовала в "Инстаграм" пост с эротичными кадрами. На них Екатерина предстала в дерзкой клетчатой юбке с цепью и белом топе с глубоким декольте. Кроме того, юная красотка натянула на руки сетчатые колготки и митенки.
Глубокий вырез на одежде модели обнажил ее пикантные выпуклости. На одном из снимков внучка Михаила Боярского выставила вперед пышный бюст. Пользователи Сети признались, что эти фотографии вызвали у них море приятных эмоций.
"Вот это огонек ты показала", "Очень секси. Я покраснел", "Глаз не оторвать от такой красоты", "Какая милашка", "Вау, суперская", "Катюша, как всегда, непревзойденная!" — написал народ в комментариях.
Напомним, недавно в семье Михаила Боярского состоялся праздник. Дочь музыканта Елизавета Боярская отметила 36-летие. Именинница похвасталась подарками мужа и старшего сына. Звезда осталась в восторге от поздравлений любимых людей и поблагодарила всех за теплые слова.