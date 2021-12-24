Кейт Миддлтон с мужем и детьми готовят побег из королевской семьи

Стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не будут встречать Рождество с родственниками.



Если раньше герцоги Кембриджские отмечали праздник в Сандрингемском замке вместе с королевой Великобритании, то теперь они изменили свои планы. Дело в том, что традиционное торжество там отменили из-за пандемии ковида.

Кейт Миддлтон с супругом и тремя наследниками решили отправиться за город, передает Пятый канал. Они встретят Рождество в Анмер Холле — роскошном особняке XVIII века. Замок Елизавета II подарила внуку с женой на свадьбу десять лет назад.

С 2015 по 2017 год Кейт Миддлтон и принц Уильям жили в нем постоянно, а затем перебрались в Кенсингтонский дворец. Ранее в Анмер Холле провели ремонт.

Как писали "Дни.ру", недавно принц Уильям с женой побывали в Вестминстерском аббатстве для съемок ежегодного рождественского концерта. Кейт Миддлтон выбрала для торжественного мероприятия ярко-красное платье на пуговицах и с бантом, стоимость которого составляет порядка 290 тысяч рублей.



Напомним, у герцогов Кембриджских трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи. Старшие посещают школу, а младший наследник – детский сад. Семейная жизнь пары выглядит идеальной, но не так давно в СМИ появилась другая информация. Выяснилось, что в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма постоянно царят скандалы. Их дети постоянно ссорятся между собой.

