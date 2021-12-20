Копия мамы: Подражающая принцессе Диане Миддлтон шокировала смелостью

Герцогиня с самого начала отношений отдает дань уважения покойной матери своего мужа принца Уильяма. В нарядах герцогини постоянно ищут отсылки к образам Леди Ди, которой Миддлтон умело подражает. Многие считают, что она буквально стала копией мамы принца. Очередной выход герцогини Кэтрин дал поклонникам повод для нового расследования.
Жена наследника королевской семьи стала ведущей новогоднего праздника в Вестминстерском аббатстве, ее наряд стал переосмыслением образа принцессы Дианы 1991 и 1993 годов. Тот рождественский свитер помнят до сих пор. Кэтрин решила, что это идеальный вариант для подражания.
Герцогиня Кембриджская нашла похожий свитер в коллекции именитого бренда. Овечек заменили снеговики, а вот фирменный воротник остался. Причем вещица для экономной герцогини оказалась довольно недешевой, больше 130 тысяч рублей.
Важно еще и то, что образ Дианы был не просто данью празднику, на ее свитере была одна черная овечка среди всех белых. Это был некий манифест затравленной принцессы о том, что ее во дворце не принимают. То, что герцогиня решила повторить именно этот образ, вызвало волну обсуждений и догадок. Поклонники шокированы смелостью Кейт.
Ранее Меган Маркл высказалась о разводе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После слухов об изменах принца и внебрачном ребенке стали обсуждать скоры распад образцовой семьи. Однако Кейт и Уильям продолжают показывать полную идиллию. А вот Меган Маркл уверена, что это ненадолго. В интервью она рассказала, что расставание пары не за горами.