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Шоу-бизнес
Копия мамы: Подражающая принцессе Диане Миддлтон шокировала смелостью

Копия мамы: Подражающая принцессе Диане Миддлтон шокировала смелостью

Наряды Кейт Миддлтон всегда вызывают большой ажиотаж.
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Герцогиня с самого начала отношений отдает дань уважения покойной матери своего мужа принца Уильяма. В нарядах герцогини постоянно ищут отсылки к образам Леди Ди, которой Миддлтон умело подражает. Многие считают, что она буквально стала копией мамы принца. Очередной выход герцогини Кэтрин дал поклонникам повод для нового расследования.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Жена наследника королевской семьи стала ведущей новогоднего праздника в Вестминстерском аббатстве, ее наряд стал переосмыслением образа принцессы Дианы 1991 и 1993 годов. Тот рождественский свитер помнят до сих пор. Кэтрин решила, что это идеальный вариант для подражания.

Герцогиня Кембриджская нашла похожий свитер в коллекции именитого бренда. Овечек заменили снеговики, а вот фирменный воротник остался. Причем вещица для экономной герцогини оказалась довольно недешевой, больше 130 тысяч рублей.

Важно еще и то, что образ Дианы был не просто данью празднику, на ее свитере была одна черная овечка среди всех белых. Это был некий манифест затравленной принцессы о том, что ее во дворце не принимают. То, что герцогиня решила повторить именно этот образ, вызвало волну обсуждений и догадок. Поклонники шокированы смелостью Кейт.

Ранее Меган Маркл высказалась о разводе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После слухов об изменах принца и внебрачном ребенке стали обсуждать скоры распад образцовой семьи. Однако Кейт и Уильям продолжают показывать полную идиллию. А вот Меган Маркл уверена, что это ненадолго. В интервью она рассказала, что расставание пары не за горами.

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Фото: Pool / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 04:28 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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