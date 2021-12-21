"Ух какие": Пампушка Семенович плюхнулась на отвисшие прелести

Фигуристая певица Анна Семенович не скромничает в выборе нарядов. Яркая пампушка подчеркивает пышный бюст с помощью глубокого декольте и обтягивающих платьев. На днях она оголила часть грудной клетки, чтобы продемонстрировать фанатам свое природное богатство.
На секретных съемках с участием артистки на камеру записали пикантную сцену. Анна Семенович как бы невзначай споткнулась на ровном месте и плюхнулась на отвисшие прелести. К счастью, тело звезды приземлилось на два мягких матраса — сработала техника безопасности.
После грациозного падения певица осталась лежать на полу, игриво сдавив обнаженную грудь и разразившись хохотом. Примечательно, что в кадр попала группа мужчин. Они не стали задерживаться возле Анны Семенович и быстро отправились восвояси, как только их выпустили из помещения.
Забавный ролик поп-дива опубликовала в "Инстаграм". Публика быстро отреагировала на публикацию. Пользователи Сети традиционно разделились на два лагеря: одни забросали звезду комплиментами, другие — критическими замечаниями.
"Ух какие подушки", "Вы уж там осторожнее, а то лопнут-то дыньки", "Выглядишь смешной", "Совсем уже крыша поехала", "Главное — добро не повредить", — такие комментарии получила Анна Семенович.