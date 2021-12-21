Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Вторник
21 декабря
Лента новостей
06:25
"Ух какие": Пампушка Семенович плюхнулась на отвисшие прелести
04:16
День зимнего солнцестояния: народные приметы 21 декабря
02:19
58-летняя Лолита с синими волосами напугала россиян: Старуха в маразме
00:58
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
23:59
Страшные мысли лишили сна тяжелобольную Елизавету II
21:53
Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
21:08
"Двойное чудо произошло": известная певица разнесла распускающую слухи о беременности МакSим
20:24
Эксперт Бардин о требовании России гарантий безопасности от США: Никогда не пойдут на такие условия
20:09
Мужчина с ножом взял двух заложниц в Париже
19:36
Перестала дышать: пластическая операция обернулась для москвички госпитализацией
19:35
"Болезни посыпались": Ослепленная черным сглазом Гузеева взмолилась о помощи
18:57
Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
18:47
В подмосковном Воскресенске поймали изрезавшего ножом знакомого злоумышленника
18:37
В Москве продают комнату больше чем за 14 миллионов рублей
18:36
"С ума сойти!": узревшая роскошь дворца Елизаветы II известная актриса уронила челюсть
18:26
"Не доживу до конца суда": стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Конкина
17:38
Евгений Миронов рассекретил подросшего сына: Моя гордость!
17:20
Каскадеры и разбитая камера: как проходили съемки сериала "В раю мест нет" с Вилковой и Ткаченко
17:03
20 лет насмарку: Лепс официально развелся с женой
17:03
"Асмус – не актриса": пожаловавшуюся на зарплату блондинку резко опустили
16:54
Раскорячившаяся Волочкова сделала заявление о детях: Жду
16:23
Новая страсть и зять в лице Харламова: как сейчас живет звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук
16:16
В Кремле назвали варианты ответа на активность НАТО у российских границ
16:00
Подогревшая слухи о расставании Бабкина показала возлюбленного
15:53
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
15:52
Нанял коммерческого директора и заколачивает миллионы с мамой: каким растет сын Барановской и Аршавина
15:48
"Зачем так натягивать лицо": публично раздевшуюся Зудину жестко приложили
15:47
Оголившую грудь Валерию разнесли в пух и прах
15:34
"Молчу про километры членов": взбешенная Бородина врезала Боне по больному месту
15:31
"Лучший подарок": Боярской привалил роскошный сюрприз
15:25
"Чуть слух не потерял": известный музыкант опешил от пения Собчак
15:21
Жена Макрона намерена засудить журналистов после скандала со сменой пола
15:05
Алкоголь усугубил ситуацию: стало известно о сильнейшем стрессе Лепса в день развода
14:43
Появление 66-летней Долиной вызвало оторопь: Неудачная восковая фигура
14:43
"Все к лучшему": сестра Бузовой высказалась о ссоре с ее подругами
14:37
"Инсульт": коллега рассказал о состоянии истерзанной Бузовой
14:34
"Никаких троих детей!": Новый муж свалил на Орлову взрослую дочь
14:32
"Пять ампул в попе": певец Шура признался в серьезных проблемах
14:25
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на детский новогодний марафон
14:22
В Центробанке призвали ограничить малоимущих россиян во вкладах
14:12
Семья и миллионы: звезда "Секса в большом городе" теряет все на фоне обвинений в изнасиловании
13:54
"Как это они замучились?": Кудрявцева взъелась на решившегося на развод Лепса
13:54
"Он – тот самый": Порвавшая с мужем Лазарева похвасталась новым супергероем
13:53
Вновь за старое: Шура впал в истерику и сбежал со съемок шоу
13:40
Сраженная гениталиями коллег звезда "Гардемарины, вперед!" плюнула в современное кино: Гнусно!
13:29
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
13:26
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для правоохранителей за пытки
13:18
Тяжелый период: евнух из "Великолепного века" рассказал правду о роковом решении Узерли
13:09
Бузова не смогла влезть в платье из-за округлившегося живота
13:06
Названы самые популярные пожелания россиян на Новый год
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очередная отвратительная манипуляция": Шепелев взорвался из-за обвинений в сексуальном насилии
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
20 лет насмарку: Лепс официально развелся с женой
Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
Светящаяся Ротару поразила народ своим видом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ух какие": Пампушка Семенович плюхнулась на отвисшие прелести

"Ух какие": Пампушка Семенович плюхнулась на отвисшие прелести

Светская львица Анна Семенович придавила пышную грудь на матрасе.
прочитано 465 раз

Фигуристая певица Анна Семенович не скромничает в выборе нарядов. Яркая пампушка подчеркивает пышный бюст с помощью глубокого декольте и обтягивающих платьев. На днях она оголила часть грудной клетки, чтобы продемонстрировать фанатам свое природное богатство.

ПО ТЕМЕ

"У красавиц проблемы с женихами": Гузеева решила искать мужа Семенович

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

На секретных съемках с участием артистки на камеру записали пикантную сцену. Анна Семенович как бы невзначай споткнулась на ровном месте и плюхнулась на отвисшие прелести. К счастью, тело звезды приземлилось на два мягких матраса — сработала техника безопасности.

После грациозного падения певица осталась лежать на полу, игриво сдавив обнаженную грудь и разразившись хохотом. Примечательно, что в кадр попала группа мужчин. Они не стали задерживаться возле Анны Семенович и быстро отправились восвояси, как только их выпустили из помещения.


Забавный ролик поп-дива опубликовала в "Инстаграм". Публика быстро отреагировала на публикацию. Пользователи Сети традиционно разделились на два лагеря: одни забросали звезду комплиментами, другие — критическими замечаниями.

"Ух какие подушки", "Вы уж там осторожнее, а то лопнут-то дыньки", "Выглядишь смешной", "Совсем уже крыша поехала", "Главное — добро не повредить", — такие комментарии получила Анна Семенович.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 06:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядели секс-бомбы в детстве

комментарии

Ответить:

Свой среди чужих...
Пожаловаться Ответить
Ребята, баба перед вами на матрац валится, ну а вы мимо... Нехорошо, есаул, нехорошо. Я золото собрал, подготовил, вывез, а вы делиться не собираетесь. Нехорошо
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Медики назвали состояние звезды сериала "Знахарь" Екатерины Кузнецовой катастрофическим

Артистка не следовала рекомендациям

Шоу-бизнес

20 лет насмарку: Лепс официально развелся с женой

Суд все решил
Шоу-бизнес

"Зачем так натягивать лицо": публично раздевшуюся Зудину жестко приложили

Актриса выложила новое фото в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

Нанял коммерческого директора и заколачивает миллионы с мамой: каким растет сын Барановской и Аршавина

Подросток уже выбрал профессию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса

Спорт

Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк
"Все самое-самое": Навка порадовала народ снимком из бани
Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз

Регионы

Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+