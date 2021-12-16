Декольте, короткие наряды и шикарная фигура: какой растет 12-летняя дочь Веры Брежневой

39-летняя Вера Брежнева – не только известная певица, но и мама двоих дочек. Если старшая наследница артистки, Соня, давно выросла, то младшей едва исполнилось 12 лет. Накануне Сара отпраздновала свой день рождения – знаменитая мама поздравила дочку трогательным роликом в "Инстаграм". Многие подписчики звезды не ожидали, что школьница стала такой красавицей.
Сара появилась на свет в браке экс-солистки "ВИА Гры" с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Кроме того, мужчина официально стал отцом и для первой дочки певицы, Сони, удочерив девочку. Однако супруги развелись уже спустя три года после рождения общей наследницы.
12-летняя Сара не раз удивляла общественность своим внешним видом. Если раньше дочь звезды редко появлялась в соцсетях, то теперь девушка даже завела собственный инстаграм, где изредка делится новыми снимками. Поклонники отмечают, что Сара, как и ее старшая сестра, с возрастом становится все больше похожей на знаменитую маму. К тому же, как считают многие подписчики звезды, школьница выглядит старше своих лет.
Накануне Вера Брежнева опубликовала трогательное видео, посвященное младшей наследнице. Таким образом знаменитость поделилась радостным событием – Саре исполнилось уже 12 лет.
Исполнительница собрала снимки дочери в один ролик: от младенчества до сегодняшнего дня. Если на первых кадрах девочка предстала перед пользователями в образе маленькой волшебницы, то на последних – в коротких женственных нарядах. А в финальном кусочке видео Сара продемонстрировала шикарную фигуру в голубом струящемся платье с декольте.
Поклонники звезды поспешили присоединиться к поздравлениям в комментариях и оставили под видео огромное количество комплиментов. Некоторые подписчики искренне удивились, как быстро выросла и преобразилась школьница. "Капец девчонка выросла", "Боже, она точная копия вас ", "Есть в кого иметь такую фигуру", – написали пользователи.
Однако нашлись и те, кому показалось, что дочь Брежневой выглядит не по годам взрослой. Таким подписчикам артистка в вежливой форме напомнила, что все мы когда-то были детьми и хотели казаться старше.