Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
партнеры
Четверг
16 декабря
Лента новостей
09:26
Появились жуткие подробности о выходке Волочковой с трупом: Сделала чучело
09:00
Киркоров довел до исступления рассказом о висящей на члене отца мутной капле
08:58
Зеленский дал оценку санкциям Запада против России: Помогут остановить военный конфликт
08:44
Алкоголь усугубляет: эксперт сделал смелое предположение о причине проблем со здоровьем Лепса
08:22
Декольте, короткие наряды и шикарная фигура: какой растет 12-летняя дочь Веры Брежневой
06:54
К чему снится охота
04:03
Новую американскую кухню адаптировали к Москве
02:39
Бедность у них в крови: у каких людей никогда не получится разбогатеть
00:14
День Ивана Молчальника: что нельзя делать 16 декабря
21:38
Обнародована уникальная информация о новорожденном сыне Нюши
21:26
Под Москвой в аварии погибли 4 человека
20:33
В центре Кемерова произошло тройное ДТП
20:07
"Дела плохи": Бородину завалило отходами
20:05
Собчак плюнула в жадную до денег Тодоренко: Пытаются нас нагреть
20:00
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
19:57
В США вертолет упал на оживленную трассу
19:36
"Олицетворение сексуальной фантазии": Ударившаяся в откровения Бледанс прикрыла наготу леопардовой шубой
19:15
"День икс": Вызванная в суд Гагарина увозит детей куда подальше
19:13
"Пока живой": Домогаров рассказал о своей миссии в театре
18:35
Измотанный и располневший Домогаров отвлекся от разборок на приеме у потомка Муравьева-Апостола
18:34
"Предательство как перелом": после скандала Макеева оказалась отвергнутой
18:22
"Я видел все": Убитый Киркоров положил глаз на красавчика Милохина
18:15
Ради жены онкобольной Рыбин пошел на крайние меры
17:37
"Очень неожиданный и очень сильный": изголодавшаяся по сексу Успенская расцвела рядом с Агутиным
17:27
Воплощение грации: в лесу Марий Эл сняли гуляющего лося
17:27
"И слава богу!": Известный певец откровенно о работе за еду
17:20
Опасающегося за жизнь Зеленского охраняют более 70 человек
17:20
Балет, провал во МХАТе и семья: что известно о звезде сериала "Знахарь" Елене Николаевой
17:18
В Нижнем Новгороде женщина зарезала приятеля в ходе ссоры
17:00
"Распущенная женщина": Ковальчук набросилась на Чумакова после сцены ревности
16:52
Оказавшийся в заложниках 91-летний Краско обратился к Путину
16:32
Станцевавшая в трусах Волочкова выставила себя посмешищем: Давненько мы так не ржали
16:29
"Похоже на рану": Изувеченная МакSим напугала фингалом под глазом
16:25
"Чудовище": Измазанная химозной жижей Ивлеева выдала несовершенства
16:23
Ученые из России нашли на Марсе залежи льда
16:14
"Да я побегу, куда бы он ни сказал": Лолита страдала на съемках сериала "Евгенич" из-за любви
16:09
Увлекся внучкой Немоляевой, согласился жениться на 74-летней: что происходит в личной жизни Корчевникова
16:01
В Перми из-за прорыва водовода затопило центральные улицы
15:55
Бритни Спирс шокировала известием о прибавлении
15:51
"Вы расцветаете": Преобразившаяся после развода Шнурова сверкнула грудью на морозе
15:51
"Ужасная, мучительная и кошмарная болезнь": Заворотнюк не может слезть с таблеток
15:31
"Бездарность": зрителей затошнило от игры актеров в новом сериале "Универ. 10 лет спустя"
15:21
Лепс вышел на связь после новости о госпитализации
15:18
"Я его недостойна": почему Копенкина бросила своего нового возлюбленного
14:51
"Голова как приклеенная": Усохший Малахов вывалил правду после слухов о болезни
14:50
СМИ: Лепса доставили в больницу к психиатру
14:49
"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой
14:46
К дочери Кончаловской и Толкалиной приехала скорая: Температура 40
14:45
Проклова впервые открыто назвала имя своего сексуального насильника
14:17
Все бросить и уйти: родившая молодому мужу Миронова рассказала о безболезненном разводе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты
Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы
"Явно делает это с кайфом": за что звезды ненавидят Корчевникова
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Декольте, короткие наряды и шикарная фигура: какой растет 12-летняя дочь Веры Брежневой

Декольте, короткие наряды и шикарная фигура: какой растет 12-летняя дочь Веры Брежневой

Повзрослевшая Сара отпраздновала день рождения и получила шквал поздравлений в инстаграм-аккаунте своей знаменитой мамы
прочитано 273 раза

39-летняя Вера Брежнева – не только известная певица, но и мама двоих дочек. Если старшая наследница артистки, Соня, давно выросла, то младшей едва исполнилось 12 лет. Накануне Сара отпраздновала свой день рождения – знаменитая мама поздравила дочку трогательным роликом в "Инстаграм". Многие подписчики звезды не ожидали, что школьница стала такой красавицей.

ПО ТЕМЕ

Изящные формы, откровенные фото и сходство с мамой: какой выросла 20-летняя дочь Веры Брежневой

Брежнева назвала проблемы в браке с Меладзе: Это уже надоело

 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Сара появилась на свет в браке экс-солистки "ВИА Гры" с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Кроме того, мужчина официально стал отцом и для первой дочки певицы, Сони, удочерив девочку. Однако супруги развелись уже спустя три года после рождения общей наследницы.

12-летняя Сара не раз удивляла общественность своим внешним видом. Если раньше дочь звезды редко появлялась в соцсетях, то теперь девушка даже завела собственный инстаграм, где изредка делится новыми снимками. Поклонники отмечают, что Сара, как и ее старшая сестра, с возрастом становится все больше похожей на знаменитую маму. К тому же, как считают многие подписчики звезды, школьница выглядит старше своих лет.

Накануне Вера Брежнева опубликовала трогательное видео, посвященное младшей наследнице. Таким образом знаменитость поделилась радостным событием – Саре исполнилось уже 12 лет.

Исполнительница собрала снимки дочери в один ролик: от младенчества до сегодняшнего дня. Если на первых кадрах девочка предстала перед пользователями в образе маленькой волшебницы, то на последних – в коротких женственных нарядах. А в финальном кусочке видео Сара продемонстрировала шикарную фигуру в голубом струящемся платье с декольте.

Поклонники звезды поспешили присоединиться к поздравлениям в комментариях и оставили под видео огромное количество комплиментов. Некоторые подписчики искренне удивились, как быстро выросла и преобразилась школьница. "Капец девчонка выросла", "Боже, она точная копия вас ", "Есть в кого иметь такую фигуру", – написали пользователи.

Однако нашлись и те, кому показалось, что дочь Брежневой выглядит не по годам взрослой. Таким подписчикам артистка в вежливой форме напомнила, что все мы когда-то были детьми и хотели казаться старше.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 08:22 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина

Что стало с Галиной Юдашкиной

Шоу-бизнес

"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой

Артист весело проводит время

Шоу-бизнес

К дочери Кончаловской и Толкалиной приехала скорая: Температура 40

Девушка поделилась деталями произошедшего
Шоу-бизнес

Галлюцинации, зависимость и одинокая жизнь: до чего докатился Александр Рыбак после "Евровидения"

Как живет певец сейчас

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"
Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
За сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса
Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19

Спорт

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне

Регионы

В Нижнем Новгороде женщина зарезала приятеля в ходе ссоры
В Перми из-за прорыва водовода затопило центральные улицы
В Кузбассе пассажир пытался угнать машину такси
Под Петербургом приезжий надругался над подростком
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+