"Топалов остается позади": группу Smash обрекли на провал

20 лет назад огромное количество девушек и женщин фанатело по группе Smash. Плакаты с их изображениями висели у каждой второй, а песни музыкантов все знали наизусть. Исполнители множества хитов обколесили всю страну со своими концертами. Но в 2006 году дуэт прекратил свое существование.
Совсем недавно стало известно о воссоединении певцов для того, чтобы записать совместную песню к 20-летию группы. Трек, над которым работали Лазарев и Топалов, называется "Новый год".
"Во-первых, у группы Smash была очень громкая история в шоу-бизнесе! Они настоящие профессионалы и знают, как заявить о себе и заполучить хайп! Я думаю, у них большие шансы повторить успех 20-летней давности! В новом формате и с новыми тенденциями!" – говорит Владислав Водатинский.
Бизнесмен верит в то, что у группы все хорошо. Он не исключает, что они снова смогут зайти на вершину. Однако есть детали, которые важно учитывать, чтобы удержать планку.
"Если они будут делать в старом стиле, то группа будет обречена на провал. Тем более, сейчас много артистов, блогеров, которые взрывают чарты. И главное, ребятам не поругаться, а то Сережа Лазарев может быть капитаном корабля, а Топалов остается позади", – забеспокоился эксперт.