Лазарев рассказал о болезненном разрыве с Топаловым: Был треугольник

После скандального распада Smash Сергей ЛАзарев и Влад Топалов перестали надолго общаться. Накануне 20-летия группы певец поведал о конкуренции в дуэте и болезненном разрыве.



Сергей Лазарев рассказал, что в развале коллектива были виноваты все. "У нас был такой треугольник — папа Влада, Влад и я", – вспомнил артист. Именно отец Топалова Михаил Генрихович был создателем и продюсером Smash. По словам певца, в какой-то момент их дороги стали расходиться.

Сергей Лазарев отметил, что родитель его коллеги по коллективу сильно довлел над ними. И, если раньше они с Владом Топаловым отстаивали одну позицию, то потом разделились. Исполнитель признался, что в какой-то момент его эмоции победили: обида стала колоссальной, что вернуться в группу стало невозможно.

Через какое-то время Smash получил предложение от Первого канала – воссоединиться ради "Евровидения". Но тогда Сергей Лазарев уже запустил свою первую сольную песню и не захотел делать шаг назад.

Звезды долго не общались. Лишь через 15 лет после распада группы они вновь начали нормально общаться. А недавно еще и стали лучшими друзьями. Сергей Лазарев рассказал, что к 20-летию коллектива они записали совместную песню, которую посвящают своим поклонникам. По словам знаменитости, их вдохновил клип Last Christmas группы Wham!. К слову, Smash всегда сравнивали с этим дуэтом.