Страшные мысли лишили сна тяжелобольную Елизавету II

Дело в том, что королева Великобритании боится смерти своего внука. Она попросила герцога Кембриджского не летать на вертолетах из-за страха катастрофы.
Такие навязчивые мысли не дают спать монаршей особе, передает Пятый канал. Елизавета II попросила принца Уильяма больше не пользоваться этим видом транспорта. Известно, что, членам королевской семьи Великобритании всегда были запрещены подобные воздушные прогулки.
Но специально для принца Уильяма сделали исключение. Ведь у него много наследников и жена Кейт Миддлтон, которых любят члены королевской семьи. Внук Елизаветы II также начал чаще перемещаться между Лондоном и Норфолком по рабочим вопросам. Поэтому он отдал предпочтение вертолету, как наиболее удобному и быстрому средству передвижения.
Примечательно, что за декабрь было зарегистрировано два ЧП с участием вертолетов, принадлежащих членам королевской семьи. Возможно, принц Уильям прислушается к совету Елизаветы II.
Напомним, 95-летняя королева Великобритании в этом году стала гораздо реже появляться на людях. Недавно Елизавету II заметили с синюшными руками, что даже породило слухи об онкологическом заболевании.