"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду

Рэпер Тимати завершил участие в шоу "Холостяк" как полагается — с кольцом, невестой и высокими рейтингами. Победительница проекта из Испании Екатерина Сафарова недолго набирала популярность в Сети, поскольку артист быстро переключился на другую девушку.
Последние несколько месяцев Тимати проводит много времени вместе с длинноногой блондинкой Сашей Дони, которую считают его любовницей. Модель на этот счет значительных комментариев не дает, но интригует публику совместными кадрами с рэпером.
Многие россияне стали интересоваться личной жизнью девушки и спросили у нее, не хочет ли она пойти в новый сезон шоу "Холостяк" — так сказать, по стопам Тимати. Неожиданное заявление девушки глубоко впечатлило народ.
"По-моему, и без шоу сейчас легко найти холостяка, который одновременно с 20-ю встречается. Зачем все усложнять?!" – иронично отреагировала Саша Дони в "Инстаграм".
Молодая подружка Тимати также объяснила, откуда у нее появилось много денег. По словам модели, финансовые средства ей приносит вселенная. Блондинка поведала, что хочет путешествовать и познавать мир. "Еще много не видела, а желаний много", — выразилась девушка.
Напомним, недавно Тимати заметили на свидании с финалисткой шоу "Холостяк" Адель Вейгель. Артист водил девушку в кино.