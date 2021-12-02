Ягудин сжалился над косноязычной Загитовой: Надо просто работать над собой

Алексей Ягудин и Алина Загитова уже второй сезон работают в паре на шоу "Ледниковый период".

Большинство зрителей проекта довольны Алексеем Ягудиным как ведущим, однако на голову его партнерши то и дело сыплется критика. Молодую спортсменку уже неоднократно обвиняли в непрофессионализме, медлительности, косноязычии и даже в явных дефектах речи, которые, по мнению публики, непозволительны на Первом канале. Недавно сам Алексей Ягудин дал интервью, в котором рассказал о своих впечатлениях от работы с Алиной Загитовой.

В беседе с Аленой Жигаловой в ютуб-шоу "Алена, блин!" фигурист признался, что он уже не раз слышал критику в адрес своей соведущей. При этом сам Ягудин убежден, что Загитова ведет себя вполне нормально. Мужчина дал понять, что у него лично нет к соведущей никаких претензий.

Алексей вспомнил, как Алина впервые пришла на пробы. Тогда он понял, что им будет очень тяжело, ведь девушка только начинает свой путь в качестве ведущей. Но тогда же Ягудин вспомнил, как он сам впервые пришел на телевидение, и сжалился над косноязычной спортсменкой.

Ягудин подчеркнул, что Загитова ни разу не пришла на съемки без подготовки. Девушка занимается с преподавателем по сценической речи, и с каждым разом у нее получается все лучше. Во втором сезоне фигуристка уже чувствует себя гораздо свободнее перед камерой. А что касается тяжелых дней, то они по словам Ягудина, бывают даже у него.

"Надо просто работать над собой," – подвел итог спортсмен.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что оскандалившаяся Алина Загитова устроила истерику.