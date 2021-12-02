Джигурда объявил о намерении стать женщиной

Чего только не видел современный российский зритель – и Ольгу Бузову в спектакле об Иосифе Сталине, и ультранеоклассическую постановку Серебренникова "Мертвые души" в Гоголь-центре, и "24 плюс" в Театр.doc. Казалось бы, пик современного сюра на грани с сумасшествием пройден. Но есть еще чем удивлять!
Российский актер Никита Джигурда, который известен своим скандальным нравом и громкими выходками, на этот раз превзошел себя. Он заявил, что намерен исполнить роль женщины, красавицы Белль в мюзикле "Красавица и чудовище". Такими планами актер шокировал россиян.
После бурной реакции общественности Джигурда удалил публикацию из своего аккаунта, но новость уже растиражировали СМИ.
"Подписал контракт. Скоро сыграю роль красавицы в мюзикле "Красавица и чудовище". Приходите, будет жарко!" — писал Никита Джигурда в публикации.
Теперь россияне гадают, что это было – шутка или серьезное намерение. сам шоумен пока не прокомментировал новость.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Никита Джигурда сходил на правку опорно-двигательного аппарата, где медик диагностировал у него разную длину ног.