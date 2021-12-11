"Вообще огонь": Прилюдно оголившаяся Климова возбудила народ

Екатерина Климова поразила откровенными фото.

43-летняя артистка отличается скромностью в ведении своего блога, она редко выкладывает провокационные кадры. Поэтому новое фото особенно сильно возбудила поклонников. Екатерина приняла участие в горячей фотосессии, где ее сняли в прозрачном платье, оголившем ноги и декольте.

Подписчики пришли в восторг и закидали артистку комплиментами. "Мечта! Влюблен до конца жизни!", "Нереальная секси-красота", "Такая хорошенькая", "Шик, блеск, отпад, женственность, недосягаемость, нежность, красота и грация", "Красное и черное - идеальное сочетание, да ещё и с Климовой по центру", "Потрясающая женщина!", "Божественно шикарно", "Роскошная Вы!", "Сексуальность женщины проявляется не в наличии мини юбки и кофты с глубоким декольте. Это проявляется в ее взгляд, движении, манере говорить", "Вообще огонь она", - восхитились комментаторы.

Ранее эксперт-физиогномист Зоя Никитенкова объяснила, почему все три брака Екатерины Климовой распались. Она отметила, что проблема в авторитарности характера артистки, с которым мужчинам сложно ужиться. Ни один из трах избранников не был готов жить исключительно по правилам Екатерины. Также она слишком увлечена своей работой, из-за чего личная жизнь всегда уходит на второй план.