Набитый антиквариатом сказочный дворец: 96-летняя Юлия Борисова купается в роскоши

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок вместе с художественным руководителем Римасом Туминасом отправились в гости к Юлии Константиновне.
"Передали государственную награду великой женщине и величайшей актрисе, народной артистке СССР, которая служит в Вахтанговском театре аж с 1947-го года. – рассказал Крок. – Побывали у нее дома, торжественно поздравили и от имени президента вручили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Поговорили, выпили шампанского за ее здоровье и за процветание Театра Вахтангова, который вступил во второе столетие".
Судя по фотографиям, которые Крок разместил у себя на странице в социальной сети, знаменитая актриса далеко не бедствует. Ее набитая антиквариатом квартира больше напоминает сказочный дворец. Повсюду на стенах снизу доверху – так называемая шпалерная развеска – висят шедевры русской и зарубежной живописи. Оригиналы, конечно! Бронзовые подсвечники, скульптуры – все в этом доме поражает воображение.
А мебель сплошь из красного дерева или карельской березы – XVIII и XIX век. Такой роскоши и красоты даже в Зимнем дворце не встретишь!
Стоит заметить, что столь богато известная актриса далеко не всегда. Например, в первую брачную ночь ее муж Исай Спектор снял номер в гостинице. Ибо своего жилья них тогда не было. Когда же они получили первую квартиру в доме на Дорогомиловской улице, Исай целовал в ней стены. Правда, брак был коротким – актриса рано овдовела и больше не вышла замуж...