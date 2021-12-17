Набитый антиквариатом сказочный дворец: 96-летняя Юлия Борисова купается в роскоши

Актриса Юлия Борисова – одна из звезд театра имени Евгения Вахтангова. Ей идет 97-й год, но она в добром здравии. В театре звезда сыграла более шестидесяти ролей, многие из которых, как принцесса Турандот в легендарном одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци, вошли в золотой фонд отечественной культуры. А как живет звезда сцены?

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