"Хороша!": Уставшая отдыхать Летучая возбудила формами

Елена Летучая показала новые фото с отдыха в Майами.

Ведущая решила сбежать от московских холодов за океан. Она регулярно радует подписчиков фото и видео из поездки. На новом снимке у Елены печальное выражение лица, подписчики даже решили, что она уже устала отдыхать и скучает по работе. Однако не отметить шикарную фигуру Летучей, она возбудила подписчиков своими формами.

"На первой фото такое ощущение что устала отдыхать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая и прекрасная", "Невероятно сексуальная женщина", "Ты, не побоюсь этого слова, лучшая", "Ух ты, отличный купальничек", "Просто нет слов", "Елена, Вы невероятная", – написали комментаторы.

Ранее стали известны подробности конфликта Елены Летучей и Ольги Спиркиной. У знаменитостей многолетний конфликт из-за конкуренции. Ольга открыла свою школу кино и телевидения, а вскоре Летучая стала работать в новой конкурирующей школе.

Скандал разразился чуть позже, когда, по словам Спиркиной, летучая стала обвинять ее в обмане и распространяться от этом в Сети. Ольга не стала терпеть обвинений и пошла в суд. Ни одна из сторон не готова на примирение, женщины продолжают кидаться взаимными обвинениями.