Съехали: Елена Летучая в микротрусах показала лишнее

Телеведущая Елена Летучая оставила хмурую российскую столицу и отправилась на Мальдивы. Знаменитость наслаждается солнечной погодой, теплым океаном и неспешным ритмом жизни.
В личном микроблоге ведущая рассказала, что очень довольна отпуском, поэтому настроение у нее "на миллион". Елена восхищена прекрасными мальдивскими закатами и невероятно вкусными безалкогольными коктейлями, которые делают в баре отеля. Кроме того, на территории гостиницы есть роскошное кафе, где можно отведать множество вкусных десертов из лучшего шоколада.
Летучая с удовольствием делится снимками с курорта. На свежих фото она позирует на пляже в бикини и широкополой шляпе. Подписчикам купальник Елены показался чересчур откровенным – микротрусики съехали, показав лишнее. Ведущая не смогла промолчать, когда увидела негативные высказывания в свой адрес.
"Купальник для вашего возраста не подходит. Видела такой у молодых девчонок, блогеров. Вам надо уже что-то поскромнее", – заметила подписчица в комментариях. "😂 Слитный, видимо", - язвительно ответила на критику Елена Летучая.
"Каждый день только фото в трусах. Больше нечем заинтересовать народ?" – сделала замечание пользовательница Сети. "Простите что на Мальдивах не ношу пальто😂", – парировала теледива.
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