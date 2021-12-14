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Шоу-бизнес
"Не оставалось ничего другого": Чем закончился суд над Киркоровым

"Не оставалось ничего другого": Чем закончился суд над Киркоровым

Правозащитник рассекретил ход заседания. Филипп Киркоров вляпался в неприятности.
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Во вторник 14 декабря состоялось слушание по делу о финансовых долгах поп-короля. В Таганском районном суде города Москвы артисту выдвинули претензии за неуплату административных штрафов. Филипп Киркоров нарвался на денежные взыскания из-за нарушения ПДД.

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Адвокат певца Александр Добровинский прокомментировал заседание по этому поводу. Юрист заявил, что времени на выяснение обстоятельств понадобилось совсем немного. Со стороны Филиппа Киркорова сразу были предложены документы, которые подтверждают выплату указанных долгов, и вопрос решился.

"Судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство", — рассказал правозащитник. В представительстве суда также подтвердили, что Филипп Киркоров больше не числится правонарушителем за уклонение от оплаты 91 штрафа. Причина — отсутствие событий административных правонарушений.

Напомним, на днях Филипп Киркоров потерял дорогого человека. На 49-м году жизни умер священник Тимофей Подобедов, который крестил маленькую наследницу вокалиста Аллу-Викторию. Мужчина скончался вследствие тромбоза, проживая в Воронеже. Туда он переехал из российской столицы два года назад. В провинцию священнослужитель перебрался, чтобы развивать адвокатскую деятельность.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 16:52 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

ГостьСофья
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Где пожертвования или помощь нуждающимся от самопровозгласившего Короля?????
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