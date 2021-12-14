Последний год: королева Елизавета расщедрилась на подарки внукам

95-летняя королева Великобритании Елизавета II в этом году стала гораздо реже появляться на людях. Здоровье монархини постепенно угасает, и она уже не так бодро выходит к людям и посещает мероприятия, положенные по королевскому протоколу. 9 апреля на 100-м году жизни умер муж Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп. После этого королева изменилась, словно потеряв свою опору. Не удивительно, ведь в таком возрасте каждый год жизни может быть последним, и она это прекрасно осознает.
В связи с этим королева Елизавета решила расщедриться и подарить абсолютно всем своим внукам и правнукам подарки на Новый год. Не секрет, что она всегда очень тщательно готовится к Рождеству, и этот год не исключение. Стоит отметить, что правнуков у королевы аж 12 штук. И хоть подарки всем покупает не она лично, а ее помощники, по данным Mirror, без подарка в этом году не останется никто.
Напомним, что в королевской семье не принято делать дорогих подарков. Сама королева Елизавета придерживается такого же принципа. При этом она очень ценит забавные подарки, особенно с юмором. Однажды ей подарили крякающую уточку, а принцу Чарльзу кожаное сиденье на унитаз.
Сын Меган Маркл двухлетний принц Арчи попросил у бабушки в этом году вафельницу.