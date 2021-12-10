Названа заоблачная цена наряда Кейт Миддлтон на рождественском празднике

Герцогиня Кембриджская выбрала для выхода в свет ярко-красное платье на пуговицах и с бантом. Его цена составляет порядка 290 тысяч рублей. Для россиян такая стоимость наряда является просто заоблачной.
Кейт Миддлтон дополнила образ туфлями на каблуке и клатчем. Внимательные журналисты заметили, что в похожем, но черном наряде супруга принца Уильяма приходила на похороны принца Филиппа. К слову, герцогиню Кембриджскую давно считают иконой стиля. Ведь ее наряды всегда безупречны, стильны и элегантны.
Кейт Миддлтон не забыла и об украшениях. Она надела серьги и кольцо с сапфирами из коллекции королевы Великобритании Елизаветы II.
Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей. Старшие ходят в школу, а младший наследник – в детсад. Семейная жизнь пары выглядит идеальной, но в СМИ появилась другая информация. Оказывается, в семье Кейт Миддлтон постоянно царят скандалы. Их дети постоянно ругаются между собой.
Причина конфликтов в основном в том, что принцессе Шарлотте и принцу Джорджу нравится музыка разных стилей. Из-за этого отпрыски герцогов Кембриджских постоянно общаются на повышенных тонах.