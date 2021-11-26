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Шоу-бизнес
Неудачный брак, пластика носа, анорексия и абьюз: через что прошла дочь Владимира Винокура

Неудачный брак, пластика носа, анорексия и абьюз: через что прошла дочь Владимира Винокура

Несмотря на известную фамилию, наследнице артиста приходилось самой добиваться успехов в карьере
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Анастасия Винокур появилась на свет в 1985 году – спустя 11 лет после свадьбы родителей. Девочка была окружена творчеством с ранних лет: пока знаменитый папа был на гастролях, мама брала дочку на репетиции в музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Уже в пять лет Настя появилась на сцене в роли маленькой Эсмеральды, а в семь лет наследница артистов начала ходить на занятия при балетном училище. А в 2003 году Винокур стала дипломированной балериной, закончив МГАХ, и стала частью труппы Большого театра.

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 Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Все успехи Анастасии в карьере балерины – полностью ее заслуга. Прославленный отец уже в детстве объявил дочери, что ей придется добиться всего самой, несмотря на знаменитую фамилию. В 2007 году наследница артиста смогла пробиться из массовки в первый ряд балетных партий, а еще через пару лет она регулярно стала получать новые роли. Помимо карьеры в балете, Анастасия преуспела в воздушной акробатике и получила диплом ГИТИСа по специальности "менеджер сценического искусства".

В личной жизни у Винокур не все складывалось гладко. Многие кавалеры исчезли с горизонта балерины только потому, что боялись ее прославленного отца. Однако восемь лет назад наследница Владимира Натановича вышла замуж. Со своим будущим супругом, музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым, Анастасия сыграла роскошную свадьбу в 2013 году – спустя три года после знакомства. А в 2015 году на свет появился маленький Федор. Однако брак распался уже через четыре года после рождения наследника.

Сейчас Анастасии Винокур 36 лет. Наследница актера воспитывает шестилетнего сына и продолжает активно заниматься своей карьерой, выступать в Большом театре, и ставить акробатические номера. Несмотря на то, что большинство женщин танцуют до 38 лет, артистка, как она заявляла, хочет задержаться на сцене еще четыре года.

На днях Анастасия призналась подписчикам в своем инстаграм-аккаунте, что начала принимать себя совсем недавно – когда ей исполнилось 35 лет. Дочь Владимира Натановича смогли полюбить свою фигуру, за которую боролась много лет, сталкиваясь с диетами, булимией и анорексией.

Наследница артиста отметила, что в жизни ей приходилось сталкиваться с издевательствами в школе, абьюзом в отношениях и дедовщиной в театре. Кроме того, балерина призналась, что в 2012 году сделала ринопластику носа из-за последствий нескольких переломов, которые мешали ей нормально дышать.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
26 ноября 2021, 02:10

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