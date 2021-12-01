Возбужденный Нагиев публично проехался по интимным предпочтениям Баскова: Всю жизнь в наклоне!

Дмитрий Нагиев и Николай Басков оба славятся своим умением ответить на любую колкость еще более резко. На этот раз они решили публично пообщаться между собой.

Публика до сих пор обсуждает, был ли скандал прописан в сценарии мероприятия, или артист изначально и правда просто решил пошутить над коллегой. Однако в разгар публичного мероприятия натуральный блондин встал из-за стола, чтобы пообщаться с публикой, но ироничный Нагиев быстро остановил его.

Николаю Баскову задали вопрос, нравится ли ему просто сидеть в зрительном зале. Он ответил, что лучше сидеть в зале, когда за это платят, чем выступать бесплатно. Дмитрий Нагиев попытался успокоить коллегу. "Давайте, Николай", – сказал он. Исполнитель не растерялся и указал, что имеет полное представление о том, "кому дать".

На этом словесная перепалка не завершилась. Артист указал, что находит в курсе всех событий, на что натуральный блондин быстро заметил, что сзади ему стоять не стоит. Дмитрий подчеркнул, что коллега может не бояться его. "Я опасаюсь за себя", – уверенно заявил Николай, стоя перед падающими от смеха зрителями.

Дмитрий Нагиев продолжил и призвал Николая Баскова выпрямить спину, так как он якобы "всю жизнь в наклоне". Исполнитель указал, что наклоняется лишь для того, чтобы забрать премию. Публика осталась в восторге от происходящего, а чем завершилась ситуация для коллег – пока не совсем понятно. Многие уверены, что нас еще ждет громкое продолжение скандала.