Возбужденный Нагиев публично проехался по интимным предпочтениям Баскова: Всю жизнь в наклоне!

Публика до сих пор обсуждает, был ли скандал прописан в сценарии мероприятия, или артист изначально и правда просто решил пошутить над коллегой. Однако в разгар публичного мероприятия натуральный блондин встал из-за стола, чтобы пообщаться с публикой, но ироничный Нагиев быстро остановил его.
Николаю Баскову задали вопрос, нравится ли ему просто сидеть в зрительном зале. Он ответил, что лучше сидеть в зале, когда за это платят, чем выступать бесплатно. Дмитрий Нагиев попытался успокоить коллегу. "Давайте, Николай", – сказал он. Исполнитель не растерялся и указал, что имеет полное представление о том, "кому дать".
На этом словесная перепалка не завершилась. Артист указал, что находит в курсе всех событий, на что натуральный блондин быстро заметил, что сзади ему стоять не стоит. Дмитрий подчеркнул, что коллега может не бояться его. "Я опасаюсь за себя", – уверенно заявил Николай, стоя перед падающими от смеха зрителями.
Дмитрий Нагиев продолжил и призвал Николая Баскова выпрямить спину, так как он якобы "всю жизнь в наклоне". Исполнитель указал, что наклоняется лишь для того, чтобы забрать премию. Публика осталась в восторге от происходящего, а чем завершилась ситуация для коллег – пока не совсем понятно. Многие уверены, что нас еще ждет громкое продолжение скандала.