Игривый Басков выставил напоказ цветной маникюр и новую тату: Страстно укусил Милохин

Николай Басков не боится быть разным. На этот раз он сумел удивить даже самых преданных поклонников.

Натуральный блондин нередко и сам говорил о том, что перемен вовсе не боится. Он осознает, что в свои 45 лет выглядит крайне молодо и свежо. При этом знаменитость вовсе не переживает из-за конкуренции с молодыми коллегами. Он выступает за то, что можно объединиться и создать что-то совершенно новое.

К совместной работе Николая Баскова и Дани Милохина каждый относится по-своему. Кто-то критикует артиста за то, что он обратил внимание на начинающего коллегу далеко не своего уровня. Другие же восхищаются его решительностью и стремлением ко всему новому. Сегодня исполнитель решил стать еще на шаг ближе к юным знаменитостям.

В личном блоге певца появилась новая фотография. На кадре он демонстрирует публике свой новый маникюр: ногти исполнитель накрасил черным лаком. Также на его шее можно увидеть еще один неожиданный элемент – татуировку в виде кубка. "Голос", – написано латинскими буквами под изображением. Поклонники ахнули.

"Что за? Страстно укусил Милохин?", "Ногти? Серьезно?", "Коля, ну, зачем все это. 45 лет", "Ой, батенька, вы то куда? Что же их несет", "Мир сошел с ума", "Исполнитель такого уровня, а мозги ушли куда-то", "Николай, зачем же вы так?", "С Даней повелся и уже всего нахватался: и ногти, и тату. Будь самим собой, Коля, не гневи народ, который тебя любит", – возмутилась публика.

