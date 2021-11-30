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Шоу-бизнес
В гробу видали: пронырливым журналистам запретили снимать мертвого Градского

В гробу видали: пронырливым журналистам запретили снимать мертвого Градского

1 декабря в "Градский-холл" простятся с его создателем и художественным руководителем Александром Градским. Правда, журналистов на траурном мероприятии родственники покойного не хотят.
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"Прощание пройдет в частном формате без аккредитации СМИ", – сообщили в театре. А это значит, что пускать в зал будут только по спискам или приглашениям и только тех, кого сочтут нужным родственники музыканта.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

А многочисленным журналистам придется толпиться на морозе у входа и ждать, пока кто-нибудь из пришедших проститься звезд снизойдет до комментариев. Очень неблагодарная работа!

Так же прессу не пускали на прощание с президентом пушкинского музея Ириной Антоновой. А во время похорон певицы Юлии Началовой и стилиста Александра Шевчука охрана строго следила, чтобы никто не достал даже телефон и не сфотографировал покойников.

Хотя случались и редкие исключения – фотография Людмилы Гурченко в гробу была на обложке популярного журнала. А когда хоронили сценографа Бориса Краснова, то панихида была устроена с расчетом работы прессы – была выделена специальная зона для камер, из которой как на ладони был и гроб, и рыдающая над ним Алла Пугачева.

Теперь же прессу гонят в шею..."В это трудное время мы очень просим все СМИ уважать наше горе и право на частную жизнь", – заявили дети певца от третьей жены Даниил и Мария Градские.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Он перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной смерти стал инфаркт головного мозга и осложнения после ковида. Похоронят его на Ваганьковском кладбище столицы.

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Фото: pixabay.com
Автор: 30 ноября 2021, 09:26 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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