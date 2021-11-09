Известная актриса ушла от мужа к Преснякову: Терпела, боялась обидеть

Елена Ленская и Игорь Саруханов прожили в браке около трех лет. Со стороны казалось, что более идеальной пары не найти. Однако в какой-то момент модельер влюбилась во Владимира Преснякова.

Сама Елена уже сейчас не стесняется говорить о том, что происходило в ее жизни в то время. Она призналась, что развод состоялся именно из-за того, что она встретила артиста и больше не могла думать ни о ком. Дизайнер вспомнила, что ее муж был серьезно обижен, но ничего сделать она не могла. Чувства оказались сильными и взаимными.

По словам Ленской, в то время Владимир Пресняков уже расстался с Кристиной Орбакайте, а у певицы уже был новый роман. Обманывать супруга модельер просто не смогла и раскрыла ему все детали происходящего. Финальной точкой стала встреча Игоря Саруханова с новым избранником супруги.

Тогда исполнитель прибыл к коллеге и признался ему, что полюбил Елену Ленскую. Разговор состоялся, и она переехала к подруге. Супругу она сообщила, что ей необходимо время, чтобы расставить все по полочкам. Сам Пресняков же разбирался с девушкой, с которой строил отношения в тот момент.

По словам модельера, оба мужчины были и остаются для нее отличными людьми. Она с уважением описывает их. При этом ее отношения с Владимиром Пресняковым, как известно, так и не сложились. Через несколько лет они расстались. По словам Елены, все дело в том, что они не разговаривали. Она осознавала, насколько он талантлив и умен, а потому боялась что-то возразить. Дизайнер указала, что долго "терпела, боялась обидеть". Однако в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

