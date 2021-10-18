"Эффектная, красивая": жена Преснякова заговорила о ревности к его партнерше

Никита Пресняков принимает участие в проекте "Ледниковый период" на Первом канале.

Партнершей 30-летнего музыканта стала 27-летняя фигуристка Наталья Забияко. Молодая женщина обладает эффектной внешностью и прекрасно двигается на льду. Вместе с Никитой Пресняковым они выполняют сложные поддержки и много времени проводят на тренировках. Все это вполне закономерно могло бы вызвать ревность жены Никиты Преснякова, однако женщина сохраняет полное спокойствие.

Алена Краснова рассказала, что рада такой партнерше для своего избранника.

"Она эффектная, красивая, миниатюрная, и я только за, чтобы они катались вместе," – заявила Краснова.



В интервью WMJ.ru модель рассказала о ревности – оказывается, такой период в отношениях супруги прошли уже давно. Алена подчеркнула, что никакой ревности нет, ведь они с Никитой взрослые люди, которые доверяют друг другу. К тому же, Забияко замужем, Краснова знакома с ее мужем, и пары даже ужинали вместе.

Также Краснова отметила, что не боялась отпускать мужа на "Ледниковый период", так как он привык к травмоопасным видам спорта: синяки для него не проблема. Однако на последнем выступлении Пресняков получил гораздо больше, чем просто синяк. Партнерша музыканта случайно проехалась лезвием конька по его руке. В результате трагического происшествия Никита Пресняков получил серьезную травму пальца.