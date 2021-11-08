Сладкая месть? Уэст променял пышнозадую Кардашьян на тощую модель

После развода с Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст не смог сразу отпустить чувства и надеялся все вернуть. Еще летом 2021 года мужчина публично упрашивал экс-супругу начать все сначала, стоя на коленях. Ответная реакция от пышнозадой брюнетки не заставила себя ждать — Ким Кардашьян сходила с экс-супругом на тайное свидание с неизвестной подоплекой.
Однако в начале ноября в СМИ широко распространились слухи о том, что Канье Уэст променял бывшую избранницу на 22-летнюю модель по имени Винетрия. Папарацци застукали пару на баскетбольном матче в Миннеаполисе. "Голубков" сфотографировали на корте, когда они вместе наслаждались игрой. По данным издания Page Six, между рэпером и Винетрией завязались романтические отношения.
В Сети широко обсуждают выбор Канье Уэста. Некоторые считают, что музыкант просто мстит Ким Кардашьян за то, что она распространила слухи о своем романе с Питом Дэвидсоном. Так или иначе, 22-летняя Винетрия внешне заметно отличается от 41-летней теледивы. Она не может похвастаться масивными ягодицами, но охотно демонстрирует стройную фигуру с торчащими косточками.
Напомним, весной Канье Уэста подозревали в любовной связи с уроженкой Челябинской области Ириной Шейк. Бывший муж Ким Кардашьян летал с популярной брюнеткой во Францию.
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