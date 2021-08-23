Ким Кардашьян застукали на свидании с бывшим мужем

Папарацци засняли Ким Кардашьян и Канье Уэста на тайной встрече в Малибу.

Звездная пара рассталась в феврале этого года, однако оба супруга сохраняют нежные чувства друг к другу. На днях Ким и Канье были замечены на тайном свидании в обеденное время в одном из ресторанов Малибу. Бывшие супруги явно скрывались и всячески старались не попасть в объективы журналистов. Конечно же, им это не удалось. Пара попала на страницы прессы, фанаты мгновенно начали выдвигать предположения и догадки относительно статуса знаменитостей. Кто-то предполагает, что пара подумывает о воссоединении, другие предположили, что это удачный пиар-ход для продвижения нового альбома рэпера. Однако приближенные четы Кардашьян-Уэст опровергли оба варианта – Ким и Канье обсуждали вопросы, связанные с четырьмя подрастающими наследниками.

Ранее Канье Уэст на презентации альбома Donda признался, что скучает по супруге. По крайней мере, такой вывод сделали фанаты, когда рэпер упал на колени и пустил слезу на словах "Я теряю всю свою семью, дорогая, вернись ко мне!".

Ким, в свою очередь, неоднократно заявляла, что будет любить музыканта всегда. Звезда появилась на презентации в парном с рэпером наряде и всячески поддерживала его. Возможно, надежда на воссоединение звездной пары все-таки есть.