Климова показала редкое фото детей от разных мужчин: Каждая похожа на своего отца

Екатерину Климову называют одной из самых красивых, успешных и востребованных современных актрис. К своим 43 годам она построила блестящую карьеру в кино и при этом почти никогда не прерывала съемки, хотя успела родить четверых детей от разных мужчин. Старшей дочери Елизавете 19 лет. Младшей дочери Бэлле всего шесть.
На днях Екатерина Климова показала в своем "Инстаграм" фотографию, на которой предстали две ее дочери от разных мужчин – Бэлла и Лиза. Старшая сестра присела рядом с малышкой и нежно обняла ее.
Поклонники пришли в восторг от кадра. Они отметили, что дети Климовой растут разными и непохожими друг на друга. "Каждая похожа на своего отца", – написала поклонница.
Напомним, Екатерина Климова три раза была замужем. Первым ее мужем стал ювелир Илья Хорошилов, с которым звезда познакомилась, будучи школьницей. От него она родила первую дочь. Вторым мужем Екатерины Климовой стал актер Игорь Петренко. От него актриса родила двух сыновей. Третьи отношения были с актером Гелой Месхи, но и этот союз распался.
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