Тонна ретуши на откровенном фото Семенович вызвала оторопь

Певица решила не сидеть дома в праздники и отправилась загорать в Египет. Она исправно публикует кадры своего отдыха на солнце в блоге, радуя подписчиков своими формами. Семенович не стесняется выставлять откровенные фотографии, демонстрируя обнаженные части тела.
Анна выложила фото, на котором она в непринужденной позе стоит в бассейне в открытом купальнике и легком парео. Типичный для блога артистки снимок вызвал у поклонников оторопь. Они уверены, что на фото наложена тонна ретуши. "Хорошо, что теперь можно себя в два раза уменьшить", "Фотошоп неумелый", "Ступенька поплыла", "Целлюлитик зафотошопила", "Пол дня фотошопили (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.
Впрочем, неоднозначная реакция на снимки в профиле Семенович была всегда. Недавно Анна поделилась фото со съемок нового клипа, который выйдет 11 ноября. В нем по задумке певица предстает в образе в бдсм-стиле. Артистка сопроводила пост подписью о желанной женщине в ее понимании. Многие подписчики пришли в восторг от такого откровенного наряда, другие же указали на пошлость.
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