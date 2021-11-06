"Недодевочка": Юлия Савичева поделилась наболевшим

Артистка рассказала о том, как изживала неуверенность.

Известная певица Юлия Савичева призналась, что в юные годы очень комплексовала из-за своей внешности. Вокалистка считала, что выглядит менее привлекательно и женственно, чем ровесницы. Наболевшим знаменитость поделилась в личном микроблоге.

Неуверенность у Савичевой возникла в восьмилетнем возрасте. Тогда отец впервые сделал Юлии короткую стрижку. С такой прической будущая знаменитость ходила до подросткового возраста. Кроме того, родители одевали Савичеву довольно скромно – в джинсы и простенькие кофты.

По словам артистки, из-за отсутствия длинных красивых волос она чувствовала себя "недодевочкой". Этот комплекс, как заметила знаменитость, начал сходить на нет после 14 лет.

Однажды Юлия участвовала в постановке в соборе Христа Спасителя. Савичевой досталась одна из главных ролей и невероятной красоты платье. Для выступления Юлия сделала красивый макияж, надела парик. Перевоплотившись, она почувствовала в себе уверенность, которой ей так недоставало.

На том спектакле Юлия Савичева встретила мальчика, в которого влюбилась. После встречи за кулисами подростки стали парой. Избранник вокалистки был на два года старше и работал на мероприятии ростовой куклой.

Окончательно поверить в свою привлекательность Юлия Савичева смогла к 25 годам. Положительное влияние, признается артистка, на нее оказал муж – музыкант Александр Аршинов. Ко всему прочему, вокалистка научилась подбирать себе одежду. "Рождение дочери тоже сильно повлияло на восприятие себя и мира вокруг", – добавила звезда.