Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе

Герцоги Кембриджские появились на приеме по случаю конференции ООН. на мероприятии Кэтрин старалась уделить внимание всем желающим, однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо удостоился особой чести. Миддлтон так живо общалась с политиком, что вокруг выстроилась очередь из заинтересованных представителей прессы.
Особо удачный снимок разговора даже попал в официальный аккаунт Герцогов Кембриджских. В Сети стали обсуждать, что Кейт Миддлтон не отстает от мужа и тоже общается с другими мужчинами. А некоторые издания даже отметили, что канадский политик симпатичнее наследника британского престола.
Напомним, отношения принца и герцогини в последнее время попало под прицелы камер. Виной тому – известие о бывшей любовнице Уильяма. Пара встречала еще во время учебы, но принц предпочел герцогиню Кембриджскую. Однако во время разлада он снова уходил к бывшей возлюбленной. Более того, Уильям общается с пассией из прошлого по сей день. А недавно стало известно, что у нее есть ребенок, общественность предполагает отцовство принца.
Все эти события привели к неминуемым разговорам о разводе. Ходили слухи, что монаршие особы покинули Лондон, чтобы сообщить семье о расставании. В прессе появилась информация, что проблемы в браке начались задолго до скандала.
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