Молодая жена Меньшикова превратилась в бабку в лохмотьях

Актер театра и кино, худрук театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков познакомился с Анастасией Черновой, которая младше его на 23 года, во времена ее учебы в ГИТИСе. В 2005-м пара поженилась. Детей Чернова мужу так пока и не родила. В одном из интервью актер признался, что они слишком долго тянули с продолжением рода, а теперь здоровье уже не позволяет зачать дитя.
Сегодня Олегу Меньшикову 60, а Анастасии Черновой 38. Поклонники заметили, что жена худрука стала выглядеть намного старше своих лет.
На днях Олег Меньшиков опубликовал в "Инстаграм" совместное с женой фото, на котором он счастливо улыбается в камеру, а она смотрит в телефон. Мнение фанатов о внешности Черновой только укрепилось. Некоторые отметили, что Меньшиков становится все моложе день ото дня, чего не скажешь о его жене.
Женщина визуально почти сравнялась по возрасту со своим супругом. У нее нашли морщины, обвисшую кожу и уставший взгляд. Впрочем, Анастасия Чернова старается вести активный образ жизни, занимается спортом и танцами, так что, скорее всего, это просто неудачный ракурс. Более того, сыграл роль модный свитер в лохмотьях.
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