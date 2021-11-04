"Забеременела через месяц после родов": вскрылась подноготная бывшего Пелагеи с новой женой

Бывший муж 35-летней певицы Пелагеи иван Телегин снова женился "по залету", уверены друзья.

Певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года.

Нападающий ЦСКА Иван Телегин шел в загс со звездой шоу "Голос" Пелагеей довольный и счастливый, легко позабыв о брошенной им Жене Ноур, которая на тот момент только родила ему сына. По словам брошенной женщины, с Пелагеей Телегин загулял, когда она лежала на сохранении в роддоме незадолго до появления на свет сына. Пелагея же не стала долго ждать и сразу решила "закрепить" отношения. Через месяц после рождения первого сына Телегина она забеременела.

"Разве это нормально?.. Меня не удивляет, что и с Пелагеей и их дочкой он повел себя так же", – заявила бывшая жена Телегина.

Она добавила, что люди не меняются, и предатель все время будет себя так вести. Так и получилось. Спустя два с половиной года Телегин так же подло бросил Пелагею с ребенком.

После этого он нашел себе очередную пассию – Марию Гончар, на которой женился в конце августа. Подруги Пелагеи уверены, что это брак "по залету". К слову, в истории Телегина с Пелагеей сценарий был тот же.