Живет среди мусора и спускает деньги: в кого превратилась бывшая жена-алкоголичка Ефремова

Сегодня в 50-летней Ксении Качалиной практически невозможно узнать некогда известную актрису

50-летняя Ксения Качалина известна не только как актриса, но и как четвертая супруга Михаила Ефремова. После развода с артистом жизнь Качалиной пошла под откос. Много лет она страдает от алкогольной зависимости, живет в грязи и выглядит как совершенно другой человек.

Качалина познакомилась с Ефремовым во время съемок "Романовы. Венценосная семья" в конце 90-х годов. До встречи с будущим возлюбленным артистка успела пережить разрыв с Иваном Охлобыстиным и развестись в первым мужем – музыкантом Алексеем Паперным. Михаил Олегович, расставшийся с третьей женой, быстро увлекся коллегой и даже был готов принять ее ребенка от бывшего, который вот-вот должен быть появиться на свет.

Рождение долгожданного ребенка закончилось трагедией. Малышка появилась на свет недоношенной и умерла через три дня после родов. Партнеры тяжело переживали утрату, но смогли оправиться от горя. Актер сделал возлюбленной предложение, а в октябре 2000 года у них родилась дочь Анна Мария. Однако даже такое радостное событие не смогло спасти брак артистов.

Семья распалась, когда Анне Марии было около четырех лет. Сложно сказать, что именно привело к разрыву. Оба супруга были падки на спиртные напитки, а Ксения, к тому же, стала заглядываться на других мужчин. После тяжелого развода с Ефремовым и последней роли в своей актерской карьере Качалина рванула в Индию вместе с дочерью и вернулась в Москву только через пару лет. Уже тогда артистка практически полностью ушла в тень и начала прожигать свою жизнь.

Маленькая Анна Марии своими глазами видела, как спивается ее мать. Женщина практически не уделяла времени ребенку – ее интересовало только спиртное. Вскоре заботу о дочке взял на себя Ефремов. Несмотря на то, что актер, как и его экс-супруга, вел не самый праведный образ жизни, у него хотя бы были деньги, чтобы поставить наследницу на ноги.

За последние годы в жизни 50-летней Качалиной не наблюдается изменений в лучшую сторону. Бывшая жена Михаила Олеговича по-прежнему заливает свои жизненные несчастья алкоголем, живет в московской квартире среди гор мусора, бутылок из-под спиртного и сигаретных бычков. При этом, сама Ксения выглядит ничуть не лучше.

Единственная какая-никакая поддержка, которая осталась в жизни некогда известной актрисы – ее бывший супруг. Дочь давно оборвала все связи с горе-матерью, которую лишили родительских прав. Однако Ефремов продолжает материально поддерживать четвертую жену даже из тюрьмы, хотя на воле у него есть своя семья. Практически все деньги женщина тратит на свои зависимости: сигареты и алкоголь.