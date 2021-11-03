Стало известно об уходе 58-летнего Домогарова

Театра Моссовета сейчас переживает не самые лучшие времена. Один за другим его покидают ведущие артисты, Сперва об увольнении заявил Виктор Сухоруков. Оказалось, что его примеру теперь последовал и Александр Юрьевич. По информации журналистов, все внезапно случилось еще в октябре.
Ходят слухи, что артист просто не сработался с новым художественным руководителем театра. Якобы ему, как и многим, вовсе не близка политика, которую диктует Евгений Марчелли. Ранее в интервью Александр Домогаров отмечал, что театр долгие годы казался крайне стабильным, но теперь в труппе больше нет единства.
Артист рассказывал, что сейчас все легенды уже ушли, а им остается "сберечь самих себя". Многие зрители также не совсем довольны работой театра. Классические постановки все чаще сменяются неоднозначными перфомансами, которые пугают публику, привыкшую к тому, что театр Моссовета – это, в первую очередь, качество и профессионализм.
Сейчас создается ощущение, что художественный руководитель доволен своей работой, несмотря на то, что знаменитости постепенно покидают театр. Якобы каждый в праве решать, работать ему или нет. Как события будут развиваться дальше – пока не совсем понятно. Сам Александр Юрьевич пока не прокомментировал ситуацию.
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