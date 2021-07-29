"Театральное животное": Кончаловский дал Домогарову обидное прозвище

Александр Домогаров поведал о том, как относится к навязанным ему обществом клише.

58-летний актер востребован как в театре, так и в кино. Сам он отдает предпочтение именно театральной сцене. За большую любовь к нему режиссер Андрей Кончаловский даже дал Александру Домогарову прозвище – "театральное животное".

В кино артиста знают по более, чем сотне работ. Он отметил, что кино – это фантастично, поскольку в кинотеатры и телевизор помогают собрать колоссальный охват зрителей. Театр же, по словам звезды, – это проверка актера на профессионализм. Ведь на сцене невозможно переснять кадр, артист виден, как на ладони.

Александр Домогаров заявил, что играть в театре куда сложнее, чем сниматься. Он объяснил, что артистам в театре необходимо ежедневно откидывать все штампы и ни в коем случае не повторяться, ища новые пути к сердцам зрителей.

Интересно, что за долгие годы карьеры знаменитости давали несколько прозвищ. Так, за Александром Домогаровым установился статус секс-символа российского кинематографа. Сам актер признался, что раньше его беспокоила подобная слава.

Теперь же он легко относится к навязанной публикой репутации. По словам артиста, время расставило все по местам. Ранее Александр Домогаров рассказал, как однажды оказался на волосок от смерти.