"Театральное животное": Кончаловский дал Домогарову обидное прозвище

58-летний актер востребован как в театре, так и в кино. Сам он отдает предпочтение именно театральной сцене. За большую любовь к нему режиссер Андрей Кончаловский даже дал Александру Домогарову прозвище – "театральное животное".
В кино артиста знают по более, чем сотне работ. Он отметил, что кино – это фантастично, поскольку в кинотеатры и телевизор помогают собрать колоссальный охват зрителей. Театр же, по словам звезды, – это проверка актера на профессионализм. Ведь на сцене невозможно переснять кадр, артист виден, как на ладони.
Александр Домогаров заявил, что играть в театре куда сложнее, чем сниматься. Он объяснил, что артистам в театре необходимо ежедневно откидывать все штампы и ни в коем случае не повторяться, ища новые пути к сердцам зрителей.
Интересно, что за долгие годы карьеры знаменитости давали несколько прозвищ. Так, за Александром Домогаровым установился статус секс-символа российского кинематографа. Сам актер признался, что раньше его беспокоила подобная слава.
Теперь же он легко относится к навязанной публикой репутации. По словам артиста, время расставило все по местам. Ранее Александр Домогаров рассказал, как однажды оказался на волосок от смерти.
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