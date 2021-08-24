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Сериалы
Незадолго до страшной аварии над головой Домогарова запечатлели необъяснимое свечение

Незадолго до страшной аварии над головой Домогарова запечатлели необъяснимое свечение

Звезда сериала "Бандитский Петербург" рассказала, что уже 18 лет празднует два дня рождения.
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23 августа 2003 года с Александром Домогаровым произошел кошмарный эпизод, который разделил его жизнь на до и после. Знаменитость участвовала экстремальном ралли. У развязки на Днепропетровск машина актера на огромной скорости попала колесом в выбоину и не смогла вписаться в поворот.

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 Александр Юрьевич Домогаров

Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

Автомобиль, в котором находился Домогаров и другие члены экипажа, пробил стальное ограждение, пролетел над откосом и рухнул в 30 метрах от края трассы. Часть металлического барьера насквозь пробила кузов машины. К счастью, все выжили. Пережившего аварию Домогарова и его друзей подобрал идущий следом экипаж.

По словам звезды сериала "Бандитский Петербург", на память об этом жутком дне у него осталось странное фото. Снимок был сделан за четыре часа до аварии. По словам Домогарова, в кадре, где он запечатлен рядом с машиной, у него "сиренево-светящийся "обруч" на голове". Фото знаменитость продемонстрировала в личном инстаграм-аккаунте.

Как писали "Дни.ру", Александр Домогаров однажды едва не погиб на съемках. По случайности актер оказался в люльке, которую на большой скорости волокли по полигону неуправляемые лошади.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2021, 13:21 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Домогаров сильно постарел

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