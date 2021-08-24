Незадолго до страшной аварии над головой Домогарова запечатлели необъяснимое свечение

Звезда сериала "Бандитский Петербург" рассказала, что уже 18 лет празднует два дня рождения.



23 августа 2003 года с Александром Домогаровым произошел кошмарный эпизод, который разделил его жизнь на до и после. Знаменитость участвовала экстремальном ралли. У развязки на Днепропетровск машина актера на огромной скорости попала колесом в выбоину и не смогла вписаться в поворот.

Автомобиль, в котором находился Домогаров и другие члены экипажа, пробил стальное ограждение, пролетел над откосом и рухнул в 30 метрах от края трассы. Часть металлического барьера насквозь пробила кузов машины. К счастью, все выжили. Пережившего аварию Домогарова и его друзей подобрал идущий следом экипаж.

По словам звезды сериала "Бандитский Петербург", на память об этом жутком дне у него осталось странное фото. Снимок был сделан за четыре часа до аварии. По словам Домогарова, в кадре, где он запечатлен рядом с машиной, у него "сиренево-светящийся "обруч" на голове". Фото знаменитость продемонстрировала в личном инстаграм-аккаунте.

Как писали "Дни.ру", Александр Домогаров однажды едва не погиб на съемках. По случайности актер оказался в люльке, которую на большой скорости волокли по полигону неуправляемые лошади.