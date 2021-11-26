Появившаяся на публике Миддлтон произвела фурор: Показала подлинную страсть

На этот раз Кейт Миддлтон решила вспомнить детство и вернулась в самую настоящую школу. Однако цель визита у нее была особенная. Оказалось, что она нашла для себя "подлинную страсть". Как всем известно, она воспитывает троих детей, а потому активно изучает особенности развития маленьких детей, а также то, как самые первые этапы обучения в дальнейшем влияют на мозговую деятельность.
Напомним, в начале года супруга принца Уильяма основала собственный Фонд раннего развития детей. С тех пор эта тема особенно занимает ее. Когда она узнала, что в одной из английских школ проводится целый курс по программе, захотела сама прибыть на лекцию. После занятий она с радостью побеседовала с другими учениками.
Покорил публику и внешний вид герцогини. Она облачилась в малиновое пальто и водолазку в цвет, а также решила практически не краситься. Украшений на жене принца Уильяма было минимум: только едва заметные сережки и тонкое обручальное кольцо.
Сделанные во время визита снимки тут же разлетелись по всем большим изданиям. В комментариях публика обсудила, что многим стоит равняться на Кейт Миддлтон в вопросах стиля, так как она всегда выглядит свежо и лаконично. Посочувствовали комментаторы и Меган Маркл, которая на фоне родственницы якобы никогда не сможет смотреться элегантной.