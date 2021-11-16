Нагиев оголил грудь на публике: Не забываем про чаевые

Бессменный ведущий шоу "Голос" не слишком часто радует публику собственными актуальными фото, что, несомненно, огорчает многих его преданных поклонниц. Сегодня Дмитрий Нагиев сделал исключение и доставил настоящую радость своим фанаткам.
В инстаграм-аккаунте шоумена появилось свежее селфи, на котором мужчина предстал в несколько провокационном виде. Дмитрий появился в очках на носу и с густой седоватой щетиной на бороде. При этом мужчина небрежно расстегнул рубашку и пиджак, предоставив публике возможность полюбоваться его широкой оголенной грудью.
Снимок Нагиев сопроводил своеобразной шуткой о том, что мужчина должен быть чуть красивее своего пиджака. Впрочем, как признался сам артист, у него это пока не получилось. Телеведущий призвал подписчиков высказать свое мнение относительно сказанного им в комментариях.
"И да – не забываем про чаевые," – добавил ироничный артист.
В ответ пользователи рассыпались в комплиментах Дмитрию Нагиеву, назвав мужчину импозантным красавцем и неподражаемым интеллигентом, а его юмор – прямо-таки шедевральным.
Напомним, что Дмитрий Нагиев славится своим оригинальным юмором. И если одни поклонники пребывают в настоящем восторге от его ироничных высказываний, то у других сальные шутки ведущего шоу "Голос" иногда вызывают оторопь.