Постарел: россияне перестали узнавать красавчика Верника

Поклонники заметили, что в последнее время внешность Игоря Верника изменилась.

Актер активно ведет свой микроблог в "Инстаграм". Россияне все чаще начали удивляться переменам в облике 58-летнего Игоря Верника. Иногда его не узнают на фото и даже путают с другими людьми.

Под одним из недавних постов в соцсети фолловеры прямо высказали свое недоумение. "Постарел... Но все равно красавчик!", "Я Верника только по зубам и опознал", – прокомментировали внешность телеведущего подписчики.

Вид звезды экрана у некоторых вызвал опасения: не болел ли Игорь Верник? Он выглядит уставшим, с глубокими морщинами вокруг глаз. Артист не стал отвечать поклонникам на подобные замечания.

Обеспокоенность публики по поводу самочувствия знаменитости не беспочвенна. Ведь еще летом в Сети появились сообщения о том, что ведущий был госпитализирован из-за проблем с сердцем. СМИ писали о том, что Игорю Вернику назначили лечение.

Отметим, что актер всегда выглядел прекрасно и моложаво. Он очень ответственно относится к своей внешности. Игорь Верник рассказывал, что много времени уделяет занятиям спортом и не забывает про здоровую пищу.

