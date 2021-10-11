Новый роман? Тимати заметили на свидании со звездой "Холостяка"

Новой спутницей Тимати стала участница восьмого сезона "Холостяка" Адель Вейгель.

В последнее время народная молва активно приписывала брутальному рэперу роман с 19-летней блондинкой Сашей Дони. Однако буквально накануне музыканта заметили в обществе 21-летней брюнетки Адель Вейгель. По словам очевидцев, Тимати и Адель вместе посетили один из столичных кинотеатров и отлично провели время вдвоем.

Вейгель принимала участие в шоу "Холостяк" с Тимати в главной роли, которое завершилось несколько месяцев назад. Девушка была близкой подругой победительницы проекта – Екатерины Сафаровой, отношения с которой у рэпера продлились недолго.

Стоит отметить, что Адель Вейгель внешне несколько напоминает Анастасию Решетову, которая была избранницей Тимати в течение продолжительного периода. После "Холостяка" в Сети уже возникали слухи о том, что Адель и Тимати связывают романтические отношения, однако пара это не комментировала. А после музыкант и вовсе стал активно появляться в компании киевской модели Саши Дони, но отношения на расстоянии, судя по всему, не сложились.

Что сейчас происходит в личной жизни рэпера – большой вопрос. Впрочем, как сообщил "StarHit" со ссылкой на очевидцев, на свидании Тимати и Адель выглядели как влюбленная пара, поэтому вполне вероятно, что в жизни артиста случился новый головокружительный роман.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как голую любовницу Тимати разнесли после откровенного признания.