Опять? Собравшийся в шоу "Холостяк" Тимати разозлил людей

Артист стал самым обсуждаемым участником за все сезоны проекта. Его короткие отношения с финалисткой шоу не дают покоя поклонникам по сей день. После "Холостяка" Тимати не раз менял любовниц, а фанаты все ждут подтверждения его романа с моделью Сашей Дони.
Девушка лишь отпускает колкие замечания в адрес хейтеров, а рэпер интригует новыми фото. Снимок с белой розой и загадочной подписью "22" не на шутку разозлил и взбудоражил народ. Поклонники стали гадать, что имел в виду музыкант. Многие уверены, что так он анонсировал новый сезон проекта со своим участием в следующем году.
Фанаты считают, что Тимати не стоит идти на проект еще раз. "Опять? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда решил жениться, но привык быть холостяком", "Возвращение холостяка", "Почему белая роза?", "Интересно опять так же закончится?", "Неужели новое шоу", "Снова холостяк?", "Только не это", – написали комментаторы.
Ранее поклонники решили, что бывшая Тимати Анастасия Решетова решила "уделать" его новую возлюбленную своим шпагатом. Девушка показала видео с тренировки, отметив, что ей было непросто. Поклонники тут же сделали соответствующие выводы.