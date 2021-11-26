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Шоу-бизнес
Опять? Собравшийся в шоу "Холостяк" Тимати разозлил людей

Опять? Собравшийся в шоу "Холостяк" Тимати разозлил людей

Тимати выложил загадочное фото с белой розой.
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Артист стал самым обсуждаемым участником за все сезоны проекта. Его короткие отношения с финалисткой шоу не дают покоя поклонникам по сей день. После "Холостяка" Тимати не раз менял любовниц, а фанаты все ждут подтверждения его романа с моделью Сашей Дони.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Девушка лишь отпускает колкие замечания в адрес хейтеров, а рэпер интригует новыми фото. Снимок с белой розой и загадочной подписью "22" не на шутку разозлил и взбудоражил народ. Поклонники стали гадать, что имел в виду музыкант. Многие уверены, что так он анонсировал новый сезон проекта со своим участием в следующем году.

Фанаты считают, что Тимати не стоит идти на проект еще раз. "Опять? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда решил жениться, но привык быть холостяком", "Возвращение холостяка", "Почему белая роза?", "Интересно опять так же закончится?", "Неужели новое шоу", "Снова холостяк?", "Только не это", – написали комментаторы.

Ранее поклонники решили, что бывшая Тимати Анастасия Решетова решила "уделать" его новую возлюбленную своим шпагатом. Девушка показала видео с тренировки, отметив, что ей было непросто. Поклонники тут же сделали соответствующие выводы.

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Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
26 ноября 2021, 14:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

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