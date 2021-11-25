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Шоу-бизнес
"Есть ****, которым надо отрывать голову": жаждущая расчлененки Бледанс набросилась на Аронову

"Есть ****, которым надо отрывать голову": жаждущая расчлененки Бледанс набросилась на Аронову

Эвелина Бледанс рассказала о жестком конфликте с коллегой из-за ребенка.
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Ведущая и актриса Эвелина Бледанс стала гостьей очередного выпуска ютуб-шоу "Алена, блин!" и рассказала о разводе, комплексах неполноценности и воспитании необычного сына, на честь и достоинство которого однажды посягнула известная звезда.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Звезда в одиночку воспитывает мальчика с синдромом Дауна. Бледанс родила Семена от продюсера Александра Семина. Этот союз не выдержал испытания болезнью ребенка и распался в 2017 году.

Сегодня Эвелина Бледанс занимается общественной деятельностью и защищает интересы особенных детей в России. Однажды на права таких детей посягнула российская актриса Мария Аронова, которая имела неосторожность назвать людей с синдромом Дауна потенциальными убийцами. Звезда заявила это в эфире передачи "Все будет хорошо" на "России-1" в 2012 году.

Разгорелся скандал. Эвелина Бледанс собиралась судиться с Ароновой. Тогда Роспотребнадзор признал высказывания Ароновой недопустимыми и предпринял определенные меры.

Бледанс отметила, что интерес публики к скандалу был бы еще больше, если бы она отреагировала острее.

"Если я бы сказала: "Сука, сейчас я тебе голову оторву и в этом пакете унесу". Совсем другое отношение! Все это растиражируют, что есть такие суки, им действительно нужно отрывать голову", – заявила Бледанс.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2021, 17:37 Источник: Ютуб-шоу "Алена, блин!" • Требует проверки
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