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"Безобразно бездарен!": коллеги облили помоями Верника в парике

"Безобразно бездарен!": коллеги облили помоями Верника в парике

Недавно на экраны вышел фильм Алексея Учителя "Цой", в котором 57-летний Игорь Игорь сыграл продюсера Юрия Айзеншписа. Коллеги артиста буквально затравили его за бездарность.
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Игорь Верник – советский и российский актер театра и кино, телепродюсер, теле– и радиоведущий, певец и кинокомпозитор. В последнее время народный артист стал как никогда популярен. Он много снимается в кино и выступает на сцене МХТ, где играет главную роль в прославленном спектакле Владимира Машкова «№ 13D».

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Несмотря на такую востребованность, в творческой среде Москвы недолюбливают Верника. Коллеги говорят о его бездарности. О новом фильме, в котором снялся Верник, артисты шутят и насмехаются над актером.

"Верник в парике добил!"; "Верник не может быть хорош! Он безобразно бездарен", – написали звездные коллеги Игоря Верника, среди которых Леонид Агутин и Александра Жаркая.

Несмотря на такие жесткие выпады в свой адрес, Верник сам о себе высокого мнения. Не так давно он опубликовал автобиографию «Брошенные тексты», где уверенно сравнил себя со Станиславским. Верник неспроста подружился с Машковым и Богомоловым, пишет "Экспресс-газета". Ему это было очень выгодно. Ведь супруг Ксении Собчак как раз в то время стал правой рукой Олега Табакова. Богомолов позвал Верника в свой спектакль «Дракон», после чего актера отметили премией имени Олега Янковского «Творческое открытие» и номинировали на «Золотую маску».

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Игорь Верник. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 13:55 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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