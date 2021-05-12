"Человек очень мрачный": Верник показал истинное лицо

Настоящего Игоря Верника знают только самые близкие. На публике актер появляется уже в образе.

Игорь Верник известен работами в картинах "Содержанки", "Жуки", "Физрук", "Псих" и другим. Между тем мало кто знает, что актер с юности пишет стихи, рассказы, ведет подробный дневник, в котором откровенно говорит о пережитом. Не так давно Верник оформил свои многочисленные работы в книгу. Издание вышло под названием "Брошенные тексты".

Книгу знаменитость посвятила родителям. Отец актера, Эмиль Григорьевич Верник, был первым, кто прочитал "Брошенные тексты" и очень ждал, когда автобиографические записки отдадут в печать. Напомним, родитель Игоря скончался примерно месяц назад в возрасте 96 лет.

В свежем интервью Верник сообщил, что только кажется весельчаком, который смотрит с улыбкой на окружающую действительность. "На самом деле я человек очень мрачный, сложный", – поделился артист. Настоящего Игоря знают только самые близкие, например, брат Вадим. Как заметил артист, он всю жизнь "разбрасывается", поэтому в книге он попытался "собрать себя". Судя по всему, в автобиографических записках Верник показывает свое истинное лицо.

В книге Игоря Верника много личных историй. Например, актер вспоминает, как у его отца появились "Жигули". Как оказалось, руководство театра выбило Эмилю Вернику место во всесоюзной очереди на приобретение авто. Эмиль Григорьевич не посмел отказаться, хотя денег на покупку у него не хватало. "Папа пришел домой белый. Мама подумала, что все, его уволили!" – вспоминает Игорь. Вернику-старшему пришлось срочно искать средства на приобретение "Жигулей".