Обеспечивай себе сам: принципиальная Жасмин лишила денег 24-летнего сына

В Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии "Виктория". Среди гостей, посетивших статусное мероприятие, была и всегда цветущая Жасмин. Корреспондент "Дни.ру" узнал у певицы о новостях.



Только что вся светская Москва гуляла на юбилее Николая Баскова. Веселилась там и Жасмин. "Коля любит деньги, – призналась певица. – Но я ему подарила не конверт, а дизайнерский блестящий костюм в камнях и с надписью на спине Special for Nickolay Baskov, в котором он встречал гостей. Обошелся он мне не очень дорого – тысяч в 400 всего, наверное. Просто модельер – мой друг, поэтому и отдал костюм дешевле".

"Такие крутые подарки я делаю только двум людям – Баскову и Киркорову, – смеется Жасмин. – А вот сама себе покупаю что-то редко, заказывая в основном онлайн".

Интересно, что на шикарный костюм Баскову певице денег было не жаль. А вот родного сына – 24-летнего Михаила – Жасмин перестала финансировать. "Он сейчас работает у моего брата, зарабатывает сам, занимается бизнесом, но теперь думает о собственном деле, – сообщила звезда. – У нас иногда случаются ссоры, но по большей части именно потому, что я хочу, чтобы сын побыстрее повзрослел, стал самостоятельным и нашел себя в этой жизни".

Артистка решила действовать решительно. "Я сильно ограничила его в финансах, – призналась она. – До 21 года я выдавала сыну каждый месяц "зарплату" – 100 тысяч рублей, а потом все это прекратила. И теперь он живет на то, что сам заработает. Машина у него есть, а остальным пусть сам себя обеспечивает".